Waar Van Pelt bouwt, moeten bomen wijken? Buurt verwijt ontwikkelaar laten doodgaan Japanse linde

Dordrecht Speciale ‘verwonde­ring-rondlei­ding’ in Dordrechts Museum voor mensen met dementie

In het Dordrechts Museum is aanstaande vrijdag een rondleiding speciaal voor mensen met dementie en hun dierbaren. Tijdens de Verwondering-rondleiding bekijken bezoekers in een kleine groep en onder begeleiding van een speciaal opgeleide museumdocent een aantal schilderijen uit de vaste collectie in het museum.

14 juni