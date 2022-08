Waaghals hangt protestvlag in top hoogspanningsmast: ‘Echt levensgevaarlijk’

Onbekenden hebben in de afgelopen dagen een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen in een hoogspanningsmast in Dordrecht. Netbeheerder Tennet gaat aangifte doen. ,,Dit is levensgevaarlijk.’’

Het is hoe dan ook een enorme klim geweest voor de durfal die deze week de omgekeerde vlag ophing in de top van de mast bij het terrein van afvalverwerker HVC in Dordrecht. Die klimmer moest via een smal trappetje tientallen meters omhoog met de banier in zijn hand om die helemaal bovenin vast te maken. De vlag is inmiddels een landelijk fenomeen in de protesten tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

Het lijkt erop dat van twee vlaggen één vlag is gemaakt door die aan elkaar te knopen, waarna die samen zijn vastgemaakt aan de mast. Onduidelijk is wie achter de actie zit en wanneer die plaatsvond, maar vaststaat dat Tennet, eigenaar en beheerder van de mast, die verwerpt.

Quote Op die leidingen staat hoogspan­ning. Als je maar net aan de verkeerde kant komt, ben je direct dood Eefje van Gorp

,,Dit is echt levensgevaarlijk’’, zegt woordvoerder Eefje van Gorp. ,,Op die leidingen staat hoogspanning. Als je maar net aan de verkeerde kant komt, ben je direct dood. Om maar niet te spreken van het brandgevaar dat er is. Die vlag kan in de brand vliegen en dan zitten misschien ineens tienduizenden huishoudens zonder stroom. Deze actie brengt de hele energievoorziening in gevaar. Dit is echt onverantwoord gedrag.’’

Het is verboden om in deze masten te klimmen, maar niet onmogelijk. ,,Het is ondoenlijk om alle masten in Nederland te beveiligen, het zijn er zóveel. En de kosten daarvan zouden bovendien allemaal door ons samen moeten worden opgebracht. Daar komt bij dat als mensen er echt in willen klimmen, een hekje hen echt niet tegenhoudt.’’

De netbeheerder zegt aangifte te gaan doen bij de politie van het betreden van verboden terrein. Medewerkers van het bedrijf zullen de vlag daarnaast zo snel mogelijk verwijderen.

