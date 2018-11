Vuurwerkoverlast knalt er dit jaar extra vroeg in

Een gigantische klap in het achterste deel van de Dordtse wijk Sterrenburg was begin deze week hoorbaar in alle delen van de stad. Het was niet de eerste keer dat in deze wijk harde knallen klonken door vuurwerk. Zo werd onlangs ook al midden in de nacht vuurwerk afgestoken in het Sterrenburgpark. Verder klonken er klachten op sociale media van inwoners uit de wijken Crabbehof, Wielwijk, Land van Valk en Oud-Krispijn. Zelfs gisteravond was het nog raak.



De exacte omvang van het aantal vuurwerkklachten kan de politie evenwel nu niet geven, vertelt woordvoerder Roland Ekkers. Wel is bekend dat er lang niet alleen in Dordrecht al lustig op wordt los geknald. Zo kreeg de politie volgens de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht al meermaals meldingen over overlast.