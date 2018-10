Vuurwerkliefhebbers roepen op tot landelijk protest: ‘Dat gezeik wordt elk jaar erger’

Rody Burgemeester steekt al sinds zijn 5de vuurwerk af. Hij kan zich geen jaarwisseling zonder voorstellen. ,,En in al die jaren is er nog nooit een ongeluk gebeurd'', zegt de 20-jarige Dordtenaar. De laatste jaren wordt steeds vaker gediscussieerd over een verbod op vuurwerk, onder meer omdat het volgens critici gevaarlijk is. ,,Maar de ongelukken die gebeuren, komen puur door verkeerd gebruik of omdat mensen teveel gedronken hebben. Daarom zou afsteken van vuurwerk als je gedronken hebt, eigenlijk strafbaar moeten zijn.''

Hij heeft een maand geleden een Facebookgroep opgericht, waarmee hij andere vuurwerkliefhebbers oproept om op zondag 30 december om klokslag 20.00 uur één stuk vuurwerk af te steken. ,,Iedereen mag zelf weten wat: een vuurpijl, een pot Bengaals vuurwerk of wat dan ook. Als het maar wel legaal is. Gewoon thuis voor de deur om zo duidelijk te maken dat er niet nòg meer moet veranderen rondom het afsteken van vuurwerk. Dat is al te veel gebeurd.''

Verbod

Zo mag sinds een aantal jaren op oudejaarsdag pas vanaf 18.00 uur vuurwerk afgestoken worden en zijn er op steeds meer plekken in het land vuurwerkvrije zones. Rotterdam wil volgend jaar zelfs een verbod voor de hele stad, met uitzondering van een stuk of 35 plekken waar nog wel geknald mag worden.

,,We zijn bang dat het straks echt helemaal afgelopen is'', zegt Burgemeester. ,,Daarom is het hoog tijd om een tegengeluid te laten horen.''

Dat zegt ook zijn kompaan Jimmy Weterings. ,,Vuurwerk hoort er gewoon bij en dat gezeik wordt elk jaar erger. Het geeft een geweldige kick als je iets afsteekt. Ik word er elke keer weer heel erg vrolijk van. Het hele jaar ben ik aan het aftellen tot we weer mogen.''

De besloten Facebookgroep heeft inmiddels meer dan 600 leden. ,,En dat aantal stijgt nog steeds. Het moeten er zoveel mogelijk worden'', zegt Burgemeester, die het liefst elke dag iets zou afsteken om het protest krachtiger te maken.

,,Maar ik ben bang dat we dan problemen krijgen. Als het bij één keer blijft op die 30ste december dan valt dat wel mee hopelijk. En als ik toch een bekeuring krijg, dan betaal ik die natuurlijk gewoon. Dat is maximaal honderd euro. Dat heb ik er wel voor over.‘’

ZONES

Papendrecht was in 2007 de eerste gemeente in de regio die een vuurwerkvrije zone instelde. Dat gebeurde rondom het toen nieuwe winkelcentrum De Meent en verzorgingscentra. Later volgden ook Zwijndrecht, Dordrecht en Hardinxveld-Giessendam.

