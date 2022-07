VSP maakt werk van komst knarrenhof in Dordrecht

indebuurt Dordtse Willem (54) woont met zijn gezin over de hele wereld en nu even in Dubai

Voor sommige mensen is het al een drempel om naar één land te emigreren. Voor Willem Vermaat (54) is die hobbel er allang niet meer. Hij heeft inmiddels al in zes landen gewoond, en wat hem betreft is de plek waar hij nu woont niet zijn eindstation. “Op sommige plekken hadden we het na een tijdje wel gezien, dus dan vertrokken we weer naar een ander land.”

18 juli