Vrouw moet worden ingeschreven op adres waar zij illegaal verblijft

Volgens de rechtbank doet het er niet toe of de vrouw in het bedrijfspand mag wonen of niet. Evenmin is het van belang of de illegale situatie lastig te beëindigen is. Gebruikers van de basisregistratie persoonsgegevens moeten er gewoon op kunnen vertrouwen dat de gegevens daarin kloppen. Die registratie wordt onder meer gebruikt om te zorgen dat gerechtelijke stukken op het juiste adres bezorgd worden.