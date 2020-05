Vrouw gewond door steekpartij in Wantijpark, verdachte aangehouden

column Die wonderscho­ne ‘sluiproute’ is me nog altijd dierbaar

16 mei Ik geef het maar eerlijk toe… in de jaren dat ik als televisiemaker zo’n beetje elke dag in de een of ander villa of studio in Hilversum moest zijn, maakte ik graag en vaak gebruik van de welbekende sluiproute die N214 heet.