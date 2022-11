Vrouw (79) ramt eerst slagboom parkeergarage en rijdt daarna tegen geparkeerde auto aan

Trein rijdt in volle vaart tegen grote ijzeren balk op spoor: ‘Had heel anders af kunnen lopen’

Een trein is vanmorgen bij de Baanhoekbrug in Dordrecht tegen een ijzeren balk gereden. De grote balk hing half over het spoor heen wat een erg gevaarlijke situatie opleverde. Niemand raakte gewond, maar ‘dit had heel anders af kunnen lopen’, schrijft de politie.

