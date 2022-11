Vrouw (63) overleden bij verkeersongeval in Sliedrecht

COLUMN Ik hád toch ineens een rare droom

In de jaren negentig was ik als eindredacteur werkzaam in Hilversum. Bij zo’n beetje alle grote talkshows uit die tijd (dat waren er trouwens véél minder dan tegenwoordig) was ik wel op de een of andere manier betrokken en dat was altijd acht tot negen maanden behoorlijk hard aanpoten geblazen.

15 november