Vrienden starten crowdfunding voor nabestaanden Leo (57) die bij scooterongeluk omkwam

Scooterrij­der overleden na botsing met wielren­ners in Hardinx­veld-Giessendam

Twee wielrenners wilden zaterdagmiddag een scooter passeren op de Rivierdijk in Hardinxveld-Giessendam, maar kwamen met de scooterrijder in botsing. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om medische hulp te bieden. De scooterrijder is in de avond alsnog overleden aan zijn verwondingen, meldt de politie.

2 juli