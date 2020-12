Vrienden halen herinneringen op aan Paul Pluijmert: ‘Hij was een prachtkerel, nooit chagrijnig’

Leon viert kerst in de Dordtse gevangenis: ‘Ik steek een extra kaarsje aan voor mijn slachtof­fers’

25 december Met enig gevoel voor drama kun je zeggen dat heel Nederland met kerst in gevangenschap viert. Uitbundige familiefeesten zijn verboden en áls er al geliefden over de vloer mogen komen, zijn dat er maximaal drie. Die wetenschap verzacht de pijn in de gevangenis in Dordrecht, zegt gedetineerde Leon. ,,De korte lontjes verdwijnen hier in december.’’