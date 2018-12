Vrienden en trainer herinneren in Breda vermoorde Paul Pluijmert: ‘Hij zei dat hij trots op me was’

COLUMN Zal plasbeleid, net als valboete, ook ooit een achter­haald begrip worden?

12:45 U heeft het ongetwijfeld in deze krant gelezen: plasbeleid is door een jury van lokale journalisten verkozen tot Dordts Woord van het jaar 2018 en is daarmee een waardig opvolger van het woord valboete. Even ter herinnering: valboete werd vorig jaar, niet alleen in Dordrecht, maar in het hele land een gevleugeld begrip. Het woord verscheen in november vorig jaar voor het eerst in deze krant en de dag daarop ook in alle andere Nederlandse dagbladen.