Vrees voor afbouw van Waterbus in de Drechtsteden

De gemeenten in de Drechtsteden vrezen een afbouw van de Waterbus in de Drechtsteden. De provincie Zuid-Holland verwacht van een nieuwe exploitant veel minder dan wat de reizigers nu gewend zijn.

Halvering

Eén van de opvallendste punten is de dienst tussen Dordrecht en Zwijndrecht. Die kent nu het hele jaar door twee lijnen met elk vier afvaarten per uur. Dat aantal werd in eerste instantie in de winter verlaagd tot één keer per uur. Nadat de Drechtsteden daar kritiek op uitten, maakten gedeputeerde staten daar twee keer per uur van, nog altijd een halvering. Na half zeven 's avonds blijft de minimale frequentie één keer per uur en in de zomer mag die frequentie in de avond beperkt blijven tot twee keer per uur.