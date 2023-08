Vrachtwagen ramt met inparkeren regelmatig het balkon van Ans (68): ‘Is wachten op de volgende klap’

Hoofdbre­kens voor Kozakken Boys na dubbele nederlaag op één dag: ‘Begin tweede helft véél te slap’

Kozakken Boys had op één dag een dubbele confrontatie in het oefenprogramma gepland. Rond het middaguur werd een wedstrijd tegen Baronie uit Breda (0-3) gespeeld. Later in de middag stuurde trainer-coach Scott Calderwood een completere groep tegen Unitas uit Gorinchem (1-2) het veld in. De uitkomst na twee nederlagen bezorgt de oefenmeester de nodige hoofdbrekens.