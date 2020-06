Vrachtwagen met gevaarlijke stoffen knalt over de kop na aanrijding op A16

Wát een succes: kudde waterbuf­fels in Noordwaard is in vier jaar tijd verdrievou­digd

7:13 Dat het piepjonge natuurgebied Noordwaard bij Werkendam een vruchtbare plek is staat buiten kijf. De kudde waterbuffels die er bij de opening in 2016 is geplaatst is inmiddels verdrievoudigd. ,,Veel meer dan dit aantal moeten we niet willen.’’