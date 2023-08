Vorig jaar 12 wietkwekerijen opgerold na stroomdiefstal in Dordrecht

Jongen lijkt in Sliedrecht rond te lopen met vuurwapen, maar is balletjes­pi­stool: ‘Denk na’

In Sliedrecht zou donderdag een jongeman met een vuurwapen op straat lopen. De politie trof hem aan, hield hem aan en fouilleerde hem. Het bleek uiteindelijk niet om een echt vuurwapen, maar een balletjespistool te gaan. Dat is in beslag genomen en wordt vernietigd. Tegen de jongen is een proces-verbaal opgemaakt.