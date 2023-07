Voormalig jeugdinternational van Duitsland moet bij FC Dordrecht Liam Bossin doen vergeten

Ook de Staart krijgt een koffiebar net als op Vogelplein: ‘Er komt hier meer reuring in de buurt’

Een koffiecontainer à la het Vogelnest, maar dan in de Staart: het succesverhaal van de koffiebar op het Dordtse Vogelplein wordt doorgegeven. Aan de Volkerakweg komt dit najaar een verbouwde zeecontainer mét een terras. ,,Vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor de buurt. Dat is hier zo mooi aan.”