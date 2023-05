Voor in de agenda: Mout Bierfestival komt naar Dordrecht

Basketbal­lers River Trotters gaan voor nóg een feest in Hardinx­veld: ‘Ik schat de kansen fif­ty-fif­ty’

De basketballers van River Trotters beginnen zaterdag als kampioen van de eerste divisie B in en tegen Hoofddorp aan de Final Four. Volgende week zaterdag om 16.00 uur is in Hardinxveld-Giessendam de terugwedstrijd.