Voor Amy en Martijn blijft het moeilijk rondkomen: ‘We verdienen meer, maar de kosten zijn ook gestegen’

Oud-werknemer Romy blijft strijden tot DuPont schuld erkent: ‘Ik ga door tot mijn laatste snik’

Het was een zwaar jaar voor Romy Hardon (63). De opluchting na de uitspraak van de kantonrechter in Dordrecht dat DuPont verantwoordelijk is voor de gezondheidsproblemen van ex-werknemers, sloeg om in teleurstelling nadat bleek dat het bedrijf in hoger beroep gaat. ,,Maar ik heb er nog steeds vertrouwen in en blijf vechten tot mijn laatste snik.”

30 december