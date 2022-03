Volwassen Papendrechters met laag inkomen kunnen de rest van het jaar gratis sporten bij negen clubs

Oekraïense kinderen wacht warm welkom in Sliedrecht: ‘We gaan een glimlach op hun gezicht toveren’

Basisschool De Wilgen in Sliedrecht treft voorbereidingen om vanaf maandag een groep Oekraïense vluchtelingen les te geven. ,,We krijgen er twintig nieuwe vriendjes en vriendinnetjes bij, hebben we de kinderen verteld.’’

19 maart