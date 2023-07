Volg hoorzitting Chemours woensdag live via AD.nl

Hoe veilig is drinkwater in Dordt nog? ‘Het voldoet aan alle eisen’ en ‘Een slokje van buitenwa­ter is niet erg’

Is het drinkwater in Dordrecht nog veilig? Kunnen zwemmers verantwoord meedoen met Swim to Fight Cancer in het Wantij? En kennen mensen met moestuinen, volkstuincomplexen en voedselbossen wel de gevolgen van consumptie van hun eigen teelt?