Voetbalclubs betuigen steun aan nabestaanden in Brede neergestoken Paul Pluijmert

Column Die smoes had ik nét even nodig

10:06 On the whole, I’d rather be in Philadelphia’, luidde steevast het antwoord van de Amerikaanse komiek W.C. Fields, als iemand hem vroeg naar zijn welbevinden. Ik herken dat wel, want er zijn momenten dat ik mezelf betrap op het feit dat ik de vraag ‘Hoe is het nou?’ wel eens beantwoord met ‘Goed hoor’, terwijl ik eigenlijk denk: ‘Tja, alles in overweging nemend zat ik nu toch het liefst, onder het genot van een juttersbitter in een strandpaviljoen op Terschelling.’