Voetbal is Fleur haar favoriete sport: ‘Als Mischa op dansen wil of op ballet, dan is dat ook goed’

,,Mama en ik zijn hier samen aan het skeeleren. Het is mijn tweede keer op skeelers en ik vind het heel leuk. Ik kom hier spelen en ook opruimen. Glas in de prullenbak gooien. Toen ik een baby was, woonde ik hier al. Ik heb nu vakantie, iets langer dan een week. Ik ga met papa een paar dagen weg. De volgende vakantie ga ik naar Spanje met papa, met de auto. Dit jaar ga ik met mama en Ilse naar Zuid-Frankrijk, naar een huisje aan de zee.”