Voetbal als middel voor sociaal kwetsbaren: ‘Door sport kan ik mij beter verplaatsen in anderen’

Op het plein vallen alle verschillen in achtergronden weg, hier draait het om het spel. Zo’n tweehonderd mensen nemen deel aan het Life Goals Festival en staan al joelend op het ‘veld’. Liesbeth Vogelaar (44) zit in het damesteam van Yulius in Dordrecht. ,,Ik heb een hattrick gemaakt!”, roept ze enthousiast terwijl ze net aan komt lopen. ,,We hebben helaas wel verloren. Maar het gaat niet om winnen, als we er maar plezier in hebben”, duidt ze.