Vluchtelingen in huis en op vakantie? ‘Groot probleem als ze ineens massaal naar gemeenteopvang moeten’

Rechtszaak MeToo in Dordtse flat, vrienden op de vuist: ‘Ze spannen samen tegen mij’

Op oudejaarsdag ging V.C. (36) op bezoek bij een maatje in Dordrecht met wie hij al heel lang bevriend was. Het ‘even gedag’ zeggen, liep echter volledig uit de hand toen de Alblasserdammer de vriendin van zijn vriend ‘een schouderklopje’ gaf. Volgens C. wilde hij haar alvast gelukkig nieuwjaar wensen, maar volgens het stel was hij ongewenst handtastelijk. ,,Ze spannen samen tegen mij en willen er geld uithalen’’, zei C. vrijdag in de Dordtse rechtbank.

1 juli