‘Vliegend’ kraanponton voorproefje voor feeëriek lichtspektakel in de Drechtsteden

Sint Elisabethsvloed

De lichtshow markeert de afronding van de herdenking van de Sint Elisabethsvloed van 1421. Rondom deze dramatische en dodelijke overstromingen is een heel programma met cultuur en (water)wetenschap opgezet. Een deel van de activiteiten is vorig jaar vanwege de pandemie verzet naar dit jaar. Everaert: ,,De Dordtse regio werd heel zwaar getroffen toen, maar je kunt ook stellen dat 601 jaar geleden het watermanagement begon. We wilden in Nederland nooit meer natte voeten. Tot op de dag van vandaag zitten er in de regio Drechtsteden veel bedrijven die hun expertise op dit vlak inzetten in binnen- en buitenland. Dat is zeker iets om trots op te zijn.’’