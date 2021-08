Vindplaats slachtoffer ‘koffermoord’ Manuel Alvarez omgetoverd tot herdenkingsplek: ‘Er is vooral stilte’

Zwijn­drecht­se burgemees­ter gaat met bewoners in gesprek over zorgen na gruwelijke ‘koffer­moord’

5 augustus Burgemeester Hein van der Loo gaat maandag- en dinsdagavond met inwoners van de Kapiteinflats in Zwijndrecht in gesprek over de ‘koffermoord’. Zij worden per brief uitgenodigd in het wijkcentrum omdat de verdachte, een 25-jarige man, in een van de flats woont. Zijn woning is voor minimaal drie maanden gesloten.