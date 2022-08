Vincent verhuisde, na vijftien jaar Rotterdam, terug naar Dordt: ‘De stad was echt fantastisch opgeknapt’

Vincent: ,,Kunstmin is onze speeltuin, want we wonen aan de overkant. Het is iets drukker dan verwacht, maar het huis is fantastisch. Het is een jaren-30 woning. Het heeft een bepaalde sfeer die we grotendeels hebben kunnen terugbrengen. Ik ben nu aan het klussen, maar de kinderen hebben ook vakantie, dus we gaan hier rennen, fietsen en verstoppertje spelen.”