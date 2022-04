Villa TrösT herdenkt Dordtse Joden op 4 mei met naambordjes

‘Geef je geen geld voor wiet? Dan steek ik je huis in de fik!’

De paniek aan de Lindelaan in Oud-Alblas is groot als Y. B. zijn vriendin op 11 november via WhatsApp twee filmpjes stuurt. In het eerste draait hij de gaskraan open, in de tweede opname steekt hij een kussen in de brand.

31 maart