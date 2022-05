Villa te koop voor 3 miljoen, maar de stoeterij? Die krijg je er dan niet bij

,,Voor dat geld heb je de stoeterij er níet bij’’, zegt Samantha Muñoz beslist. Zij woont met haar gezin in de dienstwoning met huisnummer 42C pal naast de in 2003 gebouwde villa aan het Kortland 42B. ,,Ooit was het één perceel, maar dat is al weer een paar geleden opgesplitst. In de video wordt met een drone over de te koop staande villa gevlogen en het weiland dat erbij hoort, maar het lijkt óók of onze bedrijfspanden erbij horen.’’