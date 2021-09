Vijftien ‘mogelijk malafide’ bedrijven gecontroleerd in Dordrecht: ‘Strijd tegen ondermijnende criminaliteit’

Vijftien ‘mogelijk malafide’ bedrijven in Dordrecht zijn onlangs gecontroleerd door de gemeente samen met politie, handhaving, de omgevingsdienst en het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team. Ze voerden een ondermijningsactie uit op bedrijventerreinen in Dordrecht-West. ,,Net als elders in het land vindt ook in Dordrecht zwaardere en georganiseerde criminaliteit plaats.”

Afgelopen vrijdag vond de actie plaats, maar in de toekomst gaat dit vaker gebeuren, meldt een woordvoerder van de gemeente. Er is een aantal (milieu)overtredingen geconstateerd.

,,Het gaat hier om enkele overtredingen op het gebied van milieuwetgeving. Dat kan bijvoorbeeld zijn de manier van afvoeren van afvalstoffen/olie, etc. Maar ook het niet in orde hebben van bepaalde voorzorgsmaatregelen waar bedrijven aan moeten voldoen”, aldus burgemeester Wouter Kolff.

Wouter Kolff

Er is verder ‘een bedrijf aangetroffen waar nog nader onderzoek naar gedaan wordt’. ,,En er zijn personen uit de anonimiteit gehaald”, aldus Kolff. ,,Dat betekent dat we op een aantal locaties mensen hebben aangetroffen van wie we niet wisten dat zij daar verbleven. Soms doen burgers dat omdat zij geen andere keus hebben, maar soms ook om onder de radar van de overheid te blijven.”

Vermoedens

Kolff: ,,Als wij nog niet voldoende informatie hebben om te oordelen of een bedrijf malafide of bonafide is, doen we daar nader onderzoek naar. Als er vermoedens van misstanden zijn, dan kijken we hoe we daar een vinger achter kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door een her- of nacontrole of door bij verschillende instanties informatie op te vragen.”

,,De criminaliteitscijfers dalen, maar er is meer nodig. Net als elders in het land vindt ook in Dordrecht zwaardere en georganiseerde criminaliteit plaats. Deze vorm van criminaliteit is moeilijk te bestrijden, omdat het minder zichtbaar is. Daarom zetten we samen met andere partners in op een stevige aanpak.”

Er zijn personen uit de anonimiteit gehaald", aldus burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht.

