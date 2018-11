Vijf tips over in Breda doodgestoken Paul Pluijmert

De politie toonde maandag bewakingsbeelden op tv in de hoop dat enkele specifieke getuigen zichzelf zouden herkennen en melden. Dat is niet gebeurd.

Beelden

Het gaat onder andere om twee mannen die rond 04.05 uur richting het centrum van de Brabantse stad liepen. Op bewakingsbeelden is te zien dat zij uit beeld lopen, richting de Hoge Brug, en een minuut later rennend weer het beeld ín lopen, gevolgd door de Bredanaar die later die nacht zou worden opgepakt op verdenking van doodslag op Pluijmert. Hij loopt te zoeken naar iets of iemand, dus het heeft er volgens de politie alle schijn van dat er buiten beeld iets is gebeurd.