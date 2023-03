Vier religies op één kansel om te bidden voor slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië

Vier religies komen zondag 19 maart samen op één kansel om te bidden voor de slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië. De vaste voorganger van de Grote Kerk in Dordrecht, de protestant Paul Wansink, verwelkomt daartoe katholieke, islamitische en joodse collega’s.

De samenkomst is een initiatief van het Platform Turkse Dordtenaren en het Platform Dordtse Kerken. ,,We hebben allemaal de tragedie gezien en we zijn allemaal Dordtenaren’’, vertelt woordvoerder Ahmet Polat van het Platform Turkse Dordtenaren: ,,We voelen ook samen de pijn. Die gezamenlijkheid heeft hij al gezien toen na de beving heel veel giften voor de getroffen gebieden binnenkwamen, onder meer bij de Ayasofya Moskee aan de Merwedestraat. Kijk ook eens hoe ontzettend veel geld er al aan Giro 555 gegeven is.’’

Qua rouw denkt hij niet dat er veel verschil is tussen de religies: ,,We uiten het misschien anders, maar het gaat om het verdriet van mensen. De één geeft zich over aan God, de ander gaat juist in verzet tegen het geloof, maar het verdriet moet hoe dan ook een plek krijgen. Het is heel mooi dat we daar juist in de Grote Kerk de ruimte voor krijgen, want dat is toch een bijzondere, symbolische plek in Dordrecht.’’

Altijd voor elkaar klaar staan

Volgens hem zal het niet bij deze ene bijeenkomst blijven. ,,We willen graag samen met elkaar blijven optrekken. We moeten gewoon altijd voor elkaar klaar staan.’’

De bijeenkomst begint met het lezen van een deel uit de Koran, dat volgens de islamitische traditie normaal gelezen wordt bij de begrafenis van mensen. Het aantal slachtoffers was echter zo groot dat daar in de meeste gevallen nog helemaal geen gelegenheid voor was.

Na de lezing, die om twee uur begint, worden behalve door Wansink ook gebeden uitgesproken door Ali Turk, imam van de Ayasofya Moskee, rabbijn Albert Ringer, die tot voor kort ook Dordrecht onder zijn hoede had, en pastor Sander Verschuur van de Drechtstedenparochie Heilige Theresia van Ávila.

Burgemeester en ambassadeur

Na het religieuze deel volgt een algemene benefietbijeenkomst. Ondanks die naam wordt er niet daadwerkelijk geld ingezameld, vertelt Polat: ,,We roepen iedereen op om vooral via Giro 555 te doneren. Dat kan nog altijd.’’ In dit deel van de bijeenkomst zullen burgemeester Wouter Kolff en de Turkse ambassadeur in Nederland, Selçuk Ünal, aan het woord komen.

Het is overigens niet voor het eerst dat er niet-christelijke gebeden in de Grote Kerk klinken. In 2017 werd het joodse rouwgebed Kaddisj uitgesproken om te herdenken dat 75 jaar geleden nagenoeg alle Dordtse joden afgevoerd werden naar Duitsland.

