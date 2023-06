Vier appartementen in Roberts Speciaalhuis

indebuurt.nl Fundaparel: deze nieuwbouw­wo­ning in de binnenstad vind je achter een oude poort

In Dordrecht staan regelmatig bijzondere huizen te koop. Van een drijvende woning bij Stadswerven tot een penthouse in de Sequoia-toren. Deze keer lichten we een woning aan de Korte Breehof uit.