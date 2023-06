Veteraan Peter de Borst mijdt veteranendag: ‘Jack de Vries komt, en die geeft niets om Sliedrecht’

Groene bedrijven­cam­pus in Putters­hoek is volgens oppositie juist ‘soort derde Maasvlakte vol dozen’

Het klonk allemaal zo mooi, op papier. De duurzame bedrijfscampus die in Puttershoek zou verrijzen op het terrein van de voormalige suikerfabriek. Dat althans was hoe de verantwoordelijk wethouder een en ander in 2021 presenteerde. Oppositiepartijen in de gemeente Hoeksche Waard vrezen echter dat het in werkelijkheid een ‘milieubelastend havenindustriegebied’ wordt.