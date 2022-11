Vervoersverbod pluimvee in Alblasserdam en Molenlanden

Kees van der Spek gespreks­lei­der Dordts congres over cybercrime

Online criminaliteit zoals oplichting en hacken neemt toe. Zeker ook in het bedrijfsleven. Om ondernemers weerbaarder te maken tegen cybercriminaliteit wordt er op 29 november een congres gehouden over dit onderwerp in het Postillion Hotel in Dordrecht. Gespreksleider is misdaadjournalist Kees van der Spek.

18 november