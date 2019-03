Verslaggever Robin doet auditie voor The Passion: ‘Daar sta ik dan, in een rij met tien anderen’

Daar sta ik dan, in een chorus line met tien andere vrouwen die waarschijnlijk een kéigoede stem hebben. Een filmpje van jezelf in sturen waarop je in je eigen, vertrouwde omgeving zingt is één ding. Live een couplet en refrein ten gehore brengen in de Kruiskerk, ten overstaan van koorleider Kirsten Michel, eindredacteur Marnix Ouweneel en een handjevol toeschouwers, is echt even andere koek. Ik besef opeens dat de laatste keer dat ik zang-auditie deed elf jaar geleden was... voor de schoolmusical.