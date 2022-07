Veroordeeld kandidaat-raadslid vangt bot bij Raad voor Journalistiek

In een discussie over de betrouwbaarheid van de overheid memoreerde Blom dat Kleinpaste tien jaar geleden als bestuurder van een school verplichtingen aangegaan was, waarvan hij had moeten beseffen dat hij ze nooit kon betalen. De school hield na negen maanden op te bestaan met een schuld van bijna 80.000 euro.

Kleinpaste, toen nummer twee op de lijst van Gewoon Dordt en nu burgerraadslid voor die partij, voelde zich weggezet als een crimineel. Hij was zelf niet bij het debat, maar had bij de voorbereidingen niets gezien dat dat er op duidde dat de veroordeling ter sprake zou komen. Ook lijsttrekster Irene Koene, die er wel bij was, voelde zich overvallen.

Onbehoorlijk bestuur is niet strafbaar

Kleinpaste diende daarom een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek. Die kan zich voorstellen dat de twee verrast werden, maar vindt dat niet onzorgvuldig. Daarbij speelt mee dat Blom slechts vaststaande feiten weergaf en daarbij vertelde dat het om een veroordeling wegens onbehoorlijk bestuur was. Dat is nu eenmaal geen strafbaar feit en dus suggereerde de presentator ook helemaal niet dat Kleinpaste een strafblad zou hebben.

Daarbij komt dat RTV Dordrecht Kleinpaste en zijn partij nog voor de verkiezingen de gelegenheid heeft geboden om hun verhaal uitgebreider te doen. Daarvan werd echter geen gebruik gemaakt. ,,Van een doelbewuste actie van RTV Dordrecht om de geloofwaardigheid van klager en zijn kandidatuur voor de gemeenteraad te ondermijnen is niet gebleken’’, aldus de raad.

