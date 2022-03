Vernieuwde Kunstkerk opent met bijzondere expositie: ‘In heel korte tijd neergezet’

Shows voor Oekraïne van Circus Royal uitgesteld naar meivakan­tie: ‘Te grote organisa­tie’

De voorstellingen van Circus Royal, waarvan de opbrengst naar Oekraïne gaat, laten nog even op zich wachten. Tonie Teuteberg laat weten dat de datums zijn verschoven door een ‘te grote organisatie’. ,,In de meivakantie kunnen we ook meer geld genereren.”

25 maart