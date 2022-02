Vermiste Rebecca Groenendijk geeft na acht jaar stilte een teken van leven: ‘Voelt vreselijk dubbel’

En daar ging het dak: wéér gaat het mis op de Staart

Op de Staart in Dordrecht is door storm Eunice de dakbedekking van twee huizen losgewaaid. Het gaat om woningen aan het Zijldiep en het Damsterdiep. Vorig jaar was het ook al raak in de wijk, toen storm Evert over het land raasde.

18 februari