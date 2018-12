Verliefde pieten trouwen op Papendrechtse basisschool

DORDT EIGEN-AARDIG Slager maakt ‘Dordtse' worst naar een recept uit 1593

16:42 In Dordt Eigen-Aardig is reclame uit den boze. Toch wordt daar nu een uitzondering op gemaakt. Met een goede reden: een worst naar een 'Dordts' recept van meer dan 400 jaar oud. Nu te koop in de Grote Spuistraat.