Verkiezingen zijn volgende week, maar Volt denkt nu al na over deelname in 2026

De Dordtse gemeenteraadsverkiezingen van volgende week komen te vroeg voor Volt, maar over vier jaar staat die nieuwe politieke partij wel op het stembiljet in de stad. En als het aan interim-voorzitter Stijn Wildeboer ligt ook in andere gemeenten in de regio. ,,Iedereen is heel enthousiast.’’

Volt was één van de verrassingen tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer, nu precies een jaar geleden. De pro-Europese partij wist bij die verkiezing drie zetels binnen te slepen, waarop al snel het idee ontstond om het ook bij raadsverkiezingen te gaan proberen. Zo kunnen onder andere Rotterdammers volgende week al stemmen op de partij en dat kan ook in negen andere gemeenten.

Nog geen formeel bestuur

Voor Dordrecht komen deze verkiezingen nog te vroeg, maar over vier jaar moet dat anders zijn. ,,Ook in Dordrecht, de andere Drechtsteden, de Hoeksche Waard en Molenlanden wonen mensen die Volt hun stem willen geven’’, zegt kartrekker Stijn Wildeboer (21) van de regionale afdeling, waarvoor nog geen formeel bestuur is.

Hij had met Volt graag de zeventiende deelnemer aan de Dordtse verkiezing willen zijn. ,,Maar dat was op deze korte termijn echt niet haalbaar. We zijn eigenlijk pas sinds begin dit jaar bezig mensen te benaderen. Vóór we aan de Tweede Kamerverkiezingen meededen waren we maar een heel klein clubje met 1700 leden, met in Zuid-Holland-Zuid hooguit een stuk of tien. Veel te weinig natuurlijk om een volwaardige afdeling op te tuigen.’’

Quote We willen kleine, zorgvuldi­ge stappen zetten om over vier jaar met goede mensen voor de dag te komen Stijn Wildeboer

Een jaar later is het ledenaantal fors toegenomen en is dat aantal gegroeid naar zo’n 140 leden, waarvan er volgens Wildeboer 80 in Dordrecht wonen. Zij zijn of worden de komende tijd allemaal benaderd voor een gesprek. ,,We willen kleine, zorgvuldige stappen zetten om over vier jaar met goede mensen voor de dag te komen. En wellicht al eerder tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten over een jaar. Het is heel leuk om vanaf nul iets op te bouwen.’’

