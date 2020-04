‘Verkeershufter’ Biesbosch dankzij videobeelden drone opgepakt

Corona of niet: ‘Pasen blijft het grote feest van de hoop’

10:05 Paul Wansink is predikant van de Grote Kerk in Dordrecht en leeft in deze heftige tijd alsnog hoopvol naar Pasen toe: ,,We maken nare en verdrietige dingen mee nu mensen eenzaam sterven en eenzaam begraven worden. Maar als er iets hoopvol is, dan is het wel Pasen: het feest van God die de dood overwint.’’