Verkeerschaos door ongelukken bij afgesloten tunnel: ‘Niet het gevoel dat we iets anders hadden kunnen doen’

DE KWESTIE Huis van Stad en Regio te duur? ‘Wedden dat het uiteinde­lijk op 200 miljoen eindigt’

Dik 126 euro moet Dordrecht aftikken voor het gloednieuwe Huis van Stad en Regio. Nu is het nog een bouwput aan de Spuiboulevard, maar over twee jaar verhuizen de ambtenaren van het verouderde Stadskantoor naar hun gloednieuwe werkplek. Wij vroegen onze lezers of 126,5 miljoen euro niet een beetje aan de dure kant is. ,,Huidige stadhuis is niet meer van deze tijd.”