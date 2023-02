Verdachte schietpartij Zwijndrecht bekende direct na arrestatie, zegt straf te accepteren

Minh V. (49), een maand lang een van de meest gezochte criminelen van Nederland, heeft direct na zijn arrestatie de moord op zijn voormalige schoonmoeder en poging moord op zijn ex-vriendin bekend. Naar eigen zeggen was hij niet op de vlucht om zijn straf te ontlopen. ,,Hij wilde geld achterlaten voor zijn ex-vriendin Anneke”, zegt zijn advocaat. ,,Daar had hij tijd voor nodig.’’

,,Hij wil nu zo spoedig als kan zijn straf krijgen’’, zegt zijn advocaat Haroon Raza, die op verzoek van zijn cliënt openheid van zaken geeft. ,,Of het nu levenslang is, dertig jaar of tbs. Hij zegt: ‘Daar teken ik voor’.’’

Tijdens de verhoren heeft hij de poging moord op zijn ex-vriendin Anneke en de moord op haar 66-jarige moeder Michel een maand geleden bij een Zwijndrechts winkelcentrum tot in detail bekend. ,,Hij zegt dat het nooit zijn bedoeling was om Anneke pijn te doen.’’

Hulp nodig na geweld of bedreiging thuis, door je partner of een naaste? Of ken je iemand bij wie dit speelt? Bel bij direct gevaar 112. Bel Veilig Thuis voor advies of hulp via 0800-2000 (gratis en kan anoniem) of chat op veiligthuis.nl en kijk voor het inloopspreekuur op filomena.nl.

Nog dit weekeinde heeft V. een brief aan zijn ex gestuurd om zijn spijt te betuigen, zo vertelt Raza. De 38-jarige Rotterdamse raakte zwaargewond en moet waarschijnlijk de rest van haar leven met de gevolgen leven. De familie reageert ‘vol ongeloof’ op de verklaring van de Dordtenaar, die als bijnaam Lucky heeft. ,,Zij geloven er geen woord van en willen er verder ook geen woorden aan vuil maken’’, zegt een woordvoerder.

Schuldbewust

De woorden roepen ook veel vragen op. Als hij daadwerkelijk zo schuldbewust is en zijn straf wil krijgen, waarom heeft hij zichzelf dan niet direct gemeld bij de politie? Die was met vele agenten en rechercheurs dag in dag uit naar hem op jacht.

Quote Hij herkent zichzelf ook niet in het beeld dat in de media is geschetst Haroon Raza

,,Het beeld is ontstaan dat hij haar nog meer pijn wilde doen. Dat is echt onzin, zo zegt hij. Hij zou dat nooit doen. Hij herkent zichzelf ook niet in het beeld dat in de media is geschetst. Hij wilde geld achterlaten voor Anneke. Hij had nog twee weken nodig om dat bij elkaar te krijgen.’’

Overvallen, bedreigingen en diefstal

V. heeft een lange geschiedenis van overvallen, wapenbezit, bedreigingen en diefstal. Wilde hij weer een overval plegen? ,,Nee, dat niet. Je moet eerder denken aan openstaande rekeningen.’’ De politie deed in de zoektocht naar V. invallen op adressen die eerder ook opdoken in het onderzoek naar de criminele organisatie van drugsbaas Piet Costa. De advocaat wil hier niets over zeggen.

Als hij het geld binnen had ‘wilde hij uit het leven stappen of zich melden bij de politie’. ,,Zijn vuurwapen lag bij zijn arrestatie in de auto. Hij had erbij gekund, maar wilde niemand meer pijn doen. Hij had het echt alleen bij zich voor zichzelf.’’ Hij zou het nummer van de tiplijn van de politie op een briefje bij zich hebben gedragen.

Quote Hij had zich niet verstopt, kwam op straat. Het is ook niet zo dat iemand hem geholpen heeft Haroon Raza

De politie onderzoekt nog waar de voortvluchtige moordverdachte de afgelopen weken is geweest en of hij daarbij hulp heeft gekregen, en zo ja van wie. In zijn ogen heeft V. zich niet schuilgehouden, zo zegt Raza. ,,Hij had zich niet verstopt, kwam op straat. Het is ook niet zo dat iemand hem geholpen heeft. Vrienden met wie hij contact had, probeerden hem af te houden van het plegen van zelfmoord. Zij zeiden dat hij zich bij de politie moest melden.’’

Volmondig bekend

Uiteindelijk stopte de politie na een tip zijn vlucht afgelopen zaterdag op de Kethelbrug in Schiedam. Nog voordat zijn advocaat aanwezig was, bekende hij volmondig.

Volgens zijn verklaring wilde de Dordtenaar die fatale zaterdag met zijn ex praten, die hem na een jarenlange relatie had verlaten. Uiteindelijk liet hij echter kogels spreken, die hij op zijn ex en haar moeder afvuurde. ,,Dat kwam door een opeenstapeling van emoties en verdriet, zo stelt hij. Hij had nooit de bedoeling het zover te laten komen.’’

Hij heeft geen spijt betuigd en alles bekend om medeleven of strafvermindering te krijgen, zegt Raza. ,,Het gaat hem niet om zichzelf maar om haar. Hij heeft groot verdriet dat haar moeder is overleden en zij door zijn toedoen gewond is geraakt.’’

De rechter besloot maandag dat V. nog minstens twee weken blijft vastzitten.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.