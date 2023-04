Verdachte (16) van schietpartij in Hendrik-Ido-Ambacht zit nog vast

MET VIDEO Jongen (16) aangehou­den na schietpar­tij in Hen­drik-Ido-Am­bacht; man (19) gewond naar ziekenhuis

Een 19-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een schietpartij in zijn woonplaats. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar is aanspreekbaar. De politie heeft een 16-jarige jongen uit Hendrik-Ido-Ambacht aangehouden.