Veertien partijen in de raad zorgt voor ruimtegebrek in Dordts stadhuis: niet voor alle partijen vergaderkamer

Het is met veertien partijen in de gemeenteraad meer dan ooit woekeren met de ruimte in het stadhuis van Dordrecht. Om iedere fractie een eigen vergaderkamer te geven zou er voor 37.000 euro verbouwd moeten worden, maar dat gaat hen te ver.

Niet eerder zaten zoveel partijen in de Dordtse gemeenteraad als in deze raadsperiode. Bij de verkiezingen in maart van dit jaar stormden niet minder dan vier nieuwe partijen de politieke arena in en dat zorgt sindsdien al voor huisvestingsproblemen, omdat niet voor elke fractie een eigen ruimte beschikbaar is.

Twee kamers te weinig

In het stadhuis zijn elf kamers voor evenzoveel politieke kleuren. De nieuwkomers van Denk hebben een plek gevonden in de zogeheten kapel, die normaal gesproken gebruikt wordt door de Dordtse trouwambtenaren, wat het totaal op twaalf vergaderkamers brengt. Dat is altijd nog twee te weinig. Daarom hebben de SP en PvdA hun fractieberaad voorlopig sinds de verkiezingen in het in het Stadskantoor gehouden, in afwachting van een oplossing.

Geen ideale situatie, vinden ze, maar eigenlijk zit niemand te wachten op wéér een verbouwing van het stadhuis. Dat is in de afgelopen jaren geregeld gebeurd na verkiezingen, als de politieke verhoudingen weer eens overhoop gegooid werden. Nu kan dat eigenlijk niet meer, omdat het dan volgens alle partijen ‘te hokkerig’ wordt.

Quote Dat is publiek geld, waar we terughou­den mee moeten omgaan Wouter Kolff

Bovendien is daarmee een bedrag van 37.000 euro gemoeid. ,,En dat is publiek geld, waar we terughouden mee moeten omgaan’’, vond burgemeester Wouter Kolff dinsdagavond tijdens een vergadering in het Stadskantoor. Daarom hebben SP en PvdA aangeboden daar deze raadsperiode te blijven vergaderen.

Beter Voor Dordt zit nu nog in de grootste vergaderkamer, maar de vraag is of dat zo blijft. De grootste partij, dat is de VVD met zes zetels, mag nu als eerste een ruimte kiezen. Daarna is nummer twee aan de beurt en en zo verder. Daarna kan de grote interne verhuizing beginnen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.