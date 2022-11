‘Veel vragen over energietoeslag van 2023’

Ook in 2023 stelt het kabinet geld beschikbaar voor een energietoeslag van 1300 euro voor huishoudens met een laag inkomen. Gemeenten kunnen al in 2022 een voorschot van 500 euro uitkeren. In de Drechtsteden zijn ze nog niet zo ver, meldt de sociale dienst. Over het uitkeren van de energietoeslag moet nog een bestuurlijk besluit over worden genomen. Dat zal in 2023 gebeuren. ,,Houd er rekening mee dat de voorwaarden anders zijn.’’

Regionaal portefeuillehouder Peter Heijkoop: ,,Het ligt niet voor de hand dat gemeenten in 2023 nog een extra toeslag uitkeren voor de doelgroep boven de 120 procent, omdat er een landelijk koopkrachtpakket is. De verschillende gemeenteraden in de Drechtsteden kunnen daar zelf keuzes in maken. We streven ernaar om aan inwoners die boven die inkomensgrens uitkomen in sommige gevallen maatwerk te bieden. Voor 2022 is het de verwachting dat de Drechtsteden in totaal rond de 3 miljoen uit eigen zak bijdragen aan de uitkering van de energietoeslag.’’