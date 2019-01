Veel te weinig statushouders naar Dordrecht

Column Dat onze wieg hier stond, is als het winnen van de loterij

6:32 Ja, we moeten van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Dordt wat meer asielzoekers gaan huisvesten. Een stuk of honderd, in plaats van de vijftig die we hier tot dusver van een woning hebben voorzien. Ik schrik daar niet zo van, want dat was al vrij lang bekend en daar waren in een eerder stadium ook al heldere afspraken over gemaakt.