Veel mensen willen zich ‘alsnog’ laten vaccineren zonder afspraak: ‘We zetten honderd prikken per dag!’

Rijstroken van de N3 zijn weer open

26 juli Het geduld van de automobilisten die gebruik maken van de N3 is de laatste jaren danig op de proef gesteld, maar het einde van de vertragingen is in zicht. Afgelopen weekend werd voor de derde op rij de weg in z'n geheel afgesloten voor alle verkeer. Vanmorgen vroeg gingen de rijstroken weer open.